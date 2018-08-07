Через аномальну спеку у Японії за три місяці госпіталізували понад 71 тисячу осіб

У Японії через аномальну спеку від травня по серпень госпіталізували понад 71 тисячу осіб.

Про це з посиланням на місцеві видання передає УНН.

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Спека у Японії б'є усі рекорди: за минулі три місяці 71 266 осіб були госпіталізовані з тепловими ударами. Це майже на 15 тисяч уражених більше попереднього рекорду, який був встановлений влітку 2013 року.

У більшості регіонів Японї температура повітря досягає +34...+35 градусів, в деяких областях синоптики періодично фіксують зростання температури до +40 градусів.

Найбільше від шаленої спеки страждають літні люди: вони не завжди можуть проконтролювати, скільки часу пробули на вулиці, а також економлять на кондиціонерах.

Нагадаємо, у липні непомірна спека у Японії забрала 40 життів, тисячі людей були госпіталізовані. Тоді стовпчики термометрів піднялися до рекордного для Японії +41 градусу.