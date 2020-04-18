На Тернопольщине горит орнитологический заказник: фото и видео

В Тернопольской области 17 апреля вспыхнул пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника. По состоянию на вечер огонь охватил площадь в около 8 гектаров.

На экстренную службу сообщение о пожаре поступило около 17 часов 17 апреля, сообщает ДСНС в Тернопольской области.

Важно На Житомирщине пожар охватил 9 лесхозов: фото, видео

К пожарным обратились жители села Плотича, расположенного сразу рядом с заказником. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь уже подбирался к жилым домам.

Пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника: смотрите видео

Сначала огонь охватывал около 4,5 гектаров земли, но затем распространился дальше. К ликвидации пожара привлечены 46 пожарных и 9 единиц техники.

Работу спасателям осложняет то, что заказник в основном расположен на болотянистой местности. Поэтому подобраться близко к огню крайне трудно.



Чистиливський заказник до и во время пожара / фото ДСНС

Сейчас информация о том, насколько сильно могли пострадать редкие виды птиц, для которых Чистиловский заказник является домом, отсутствует.