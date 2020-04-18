06:55
18 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      На Тернопольщине горит орнитологический заказник: фото и видео

      - Читати новину українською
      Спасатели пытаются ликвидировать пожар на территории Чистиловского онтологического заказника / tr.dsns.gov.ua

      В Тернопольской области 17 апреля вспыхнул пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника. По состоянию на вечер огонь охватил площадь в около 8 гектаров.

      На экстренную службу сообщение о пожаре поступило около 17 часов 17 апреля, сообщает ДСНС в Тернопольской области.

      Важно На Житомирщине пожар охватил 9 лесхозов: фото, видео

      К пожарным обратились жители села Плотича, расположенного сразу рядом с заказником. Когда спасатели прибыли на вызов, огонь уже подбирался к жилым домам.

      Пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника: смотрите видео

      Сначала огонь охватывал около 4,5 гектаров земли, но затем распространился дальше. К ликвидации пожара привлечены 46 пожарных и 9 единиц техники.

      Работу спасателям осложняет то, что заказник в основном расположен на болотянистой местности. Поэтому подобраться близко к огню крайне трудно.


      Чистиливський заказник до и во время пожара / фото ДСНС

      Сейчас информация о том, насколько сильно могли пострадать редкие виды птиц, для которых Чистиловский заказник является домом, отсутствует.

      Пожар на территории Чистиловского орнитологического заказника: смотрите фото

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Чрезвычайное происшествие ГСЧС Мир животных Пожар Тернополь Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      17 апреля , 23:00 Последний парад Путина: COVID-19 сломал все планы диктатора
      Іван Яковина
      17 апреля , 21:15 Для ценителей правильного питания: рецепт диетического тыквенного кулича
      Світлана Фус