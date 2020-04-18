На Тернопільщині горить орнітологічний заказник: фото і відео

У Тернопільській області 17 квітня спалахнула пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника. Станом на вечір вогнище охопило площу в близько 8 гектарів.

На екстрену службу повідомлення про пожежу надійшло близько 17 години 17 квітня, повідомляє ДСНС у Тернопільській області.

Важливо На Житомирщині пожежа охопила 9 лісгоспів: фото, відео

До вогнеборців звернулися мешканці села Плотича, розташованого одразу поряд з заказником. Коли рятувальники прибули на виклик, вогонь вже підбирався до житлових будинків.

Пожежа на території Чистилівського онтологічного заказника: дивіться відео

Спершу вогонь охоплював близько 4,5 гектарів землі, але потім поширився далі. До ліквідації пожежі залучено 46 вогнеборців і 9 одиниць техніки.

Роботу рятувальникам ускладнює те, що заказник здебільшого розташований на болотянистій місцевості. Тож підібратися близько до вогню вкрай важко.



Чистилівський заказник до та під час пожежі / фото ДСНС

Наразі інформація про те, наскільки сильно могли постраждати рідкісні види птахів, для яких Чистилівський заказник є домівкою, відсутня.

Пожежа на території Чистилівського онтологічного заказника: дивіться фото