На Тернопільщині горить орнітологічний заказник: фото і відео
У Тернопільській області 17 квітня спалахнула пожежа на території Чистилівського орнітологічного заказника. Станом на вечір вогнище охопило площу в близько 8 гектарів.
На екстрену службу повідомлення про пожежу надійшло близько 17 години 17 квітня, повідомляє ДСНС у Тернопільській області.
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До вогнеборців звернулися мешканці села Плотича, розташованого одразу поряд з заказником. Коли рятувальники прибули на виклик, вогонь вже підбирався до житлових будинків.
Пожежа на території Чистилівського онтологічного заказника: дивіться відео
Спершу вогонь охоплював близько 4,5 гектарів землі, але потім поширився далі. До ліквідації пожежі залучено 46 вогнеборців і 9 одиниць техніки.
Роботу рятувальникам ускладнює те, що заказник здебільшого розташований на болотянистій місцевості. Тож підібратися близько до вогню вкрай важко.
Чистилівський заказник до та під час пожежі / фото ДСНС
Наразі інформація про те, наскільки сильно могли постраждати рідкісні види птахів, для яких Чистилівський заказник є домівкою, відсутня.
Пожежа на території Чистилівського онтологічного заказника: дивіться фото
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