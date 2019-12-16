14:01
16 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Криминал Новости криминала и ДТП
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ИТОГИ 2019

      На Тернопольщине парень насмерть замерз посреди поля

      11 Читати новину українською
      На Тернопольщине посреди поля нашли тело парня / npu.gov.ua

      Тело 15-летнего парня 15 декабря на поле между двумя селами в Тернопольской области нашли местные охотники. Виктор Грубяк ушел из дома еще 21 ноября.

      В полиции Тернопольщины предполагают, что парень мог заблудиться и умер от переохлаждения. Он возвращался из местного дома культуры, но повернул не в ту сторону.

      Смотрите также: В смертельное ДТП на Тернопольщине попал школьный автобус

      На теле 15-летнего юношы не обнаружили признаков насильственной смерти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от общего переохлаждения.

      Умершего разыскивали почти полмесяца. Виктор Грубяк ушел из дома еще вечером 21 ноября, в последний раз его видели 22 ноября возле дома культуры. Все это время продолжались поиски.

      Главные новости 15 декабря: потери на Донбассе, гибель сына Героя Небесной сотни и бунт Филарета
      сегодня
      1691
      Автор: Вероника Климская
      Теги: Криминал Жертвы Криминальные новости Тернополь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Анджела Дэвис и дело Шеремета: обвинения против героев войны могут стать пощечиной Зеленского
      Михайло Дубинянський 1073
      сегодня , 11:33 Как выбрать верхнюю одежду по типу фигуры: эксклюзивные советы от Андре Тана
      Юлія Михайлова 163
      15 декабря , 23:44 Матч чемпионата Испании остановили из-за оскорбительных выкриков в сторону украинца Зозули
      Ірина Буртик 907
      15 декабря , 22:01 Нормандська перемога Зеленського та санкції проти "Північного потоку-2": блоги тижня
      Блоги тижня 1133
      15 декабря , 20:01 Самые смешные мемы недели: шахматы Зеленского и Путина,год Греты и сосиска за 120 тысяч долларов
      Василь Денисюк 458
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук