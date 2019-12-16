На Тернопольщине парень насмерть замерз посреди поля

Тело 15-летнего парня 15 декабря на поле между двумя селами в Тернопольской области нашли местные охотники. Виктор Грубяк ушел из дома еще 21 ноября.

В полиции Тернопольщины предполагают, что парень мог заблудиться и умер от переохлаждения. Он возвращался из местного дома культуры, но повернул не в ту сторону.

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На теле 15-летнего юношы не обнаружили признаков насильственной смерти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, он умер от общего переохлаждения.

Умершего разыскивали почти полмесяца. Виктор Грубяк ушел из дома еще вечером 21 ноября, в последний раз его видели 22 ноября возле дома культуры. Все это время продолжались поиски.