На Тернопільщині хлопець на смерть замерз посеред поля

Тіло 15-річного хлопця 15 грудня на полі між двома селами в Тернопільській області знайшли місцеві мисливці. Віктор Груб'як пішов з дому ще 21 листопада.

У поліції Тернопільщини припускають, що хлопець міг заблукати та помер від переохолодження. Він повертався із місцевого будинку культури, однак пішов не у ту сторону.

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Ймовірно, хлопець пішов на світло цукрозаводу, замість того, щоб рушити до свого села.

На тілі 15-річного юнака не виявили ознак насильницької смерті. За висновком судово-медичної експертизи, він помер від загального переохолодження.

Померлого розшукували майже півмісяця. Віктор Груб'як пішов з дому ще ввечері 21 листопада, востаннє його бачили 22 листопада біля будинку культури. Увесь цей час тривали пошуки.