У смертельну ДТП на Тернопільщині потрапив шкільний автобус

15 грудня у Теребовлянському районі сталася аварія за участі шкільного автобуса, в якому були учні. Один з водіїв загинув.

Як повідомляє поліція Тернопільщини, водій Volkswagen Sharan виїхав на зустрічну смугу. Там він спершу в’їхав у шкільний автобус, а потім у ВАЗ: для його водія удар став смертельним.

Резонансна новина: На Прикарпатті п'яний водій на смерть збив сина Героя Небесної сотні: фото загиблого



Водій ВАЗ від удару загинув на місці / фото: npu.gov.ua

62-річний чоловік, що їхав на ВАЗі, загинув на місці аварії. За попередньою інформацією, водії легковиків, а також автобуса були тверезі. Водія Volkswagen затримали, поліція відкрила кримінальну справу.



На момент аварії в автобусі були 10 школярів / фото: npu.gov.ua