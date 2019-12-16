У смертельну ДТП на Тернопільщині потрапив шкільний автобус
15 грудня у Теребовлянському районі сталася аварія за участі шкільного автобуса, в якому були учні. Один з водіїв загинув.
Як повідомляє поліція Тернопільщини, водій Volkswagen Sharan виїхав на зустрічну смугу. Там він спершу в’їхав у шкільний автобус, а потім у ВАЗ: для його водія удар став смертельним.
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Водій ВАЗ від удару загинув на місці / фото: npu.gov.ua
62-річний чоловік, що їхав на ВАЗі, загинув на місці аварії. За попередньою інформацією, водії легковиків, а також автобуса були тверезі. Водія Volkswagen затримали, поліція відкрила кримінальну справу.
На момент аварії в автобусі були 10 школярів / фото: npu.gov.ua