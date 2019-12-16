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      В смертельное ДТП на Тернопольщине попал школьный автобус

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      На Тернопольщине школьный автобус попал в смертельное ДТП / npu.gov.ua

      15 декабря в Теребовлянском районе произошла авария с участием школьного автобуса, в котором были ученики. Один из водителей погиб.

      Как сообщает полиция Тернопольщины, водитель Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу. Там он сначала въехал в школьный автобус, а затем в ВАЗ: для его водителя удар стал смертельным.

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      Водитель ВАЗ от удара погиб на месте / фото: npu.gov.ua

      62-летний мужчина, ехавший на ВАЗе, погиб на месте аварии. По предварительной информации, водители легковушек, а также автобуса были трезвы. Водителя Volkswagen задержали, полиция возбудила уголовное дело.


      На момент аварии в автобусе находились 10 школьников / фото: npu.gov.ua

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      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Тернополь
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