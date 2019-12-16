В смертельное ДТП на Тернопольщине попал школьный автобус

15 декабря в Теребовлянском районе произошла авария с участием школьного автобуса, в котором были ученики. Один из водителей погиб.

Как сообщает полиция Тернопольщины, водитель Volkswagen Sharan выехал на встречную полосу. Там он сначала въехал в школьный автобус, а затем в ВАЗ: для его водителя удар стал смертельным.

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Водитель ВАЗ от удара погиб на месте / фото: npu.gov.ua

62-летний мужчина, ехавший на ВАЗе, погиб на месте аварии. По предварительной информации, водители легковушек, а также автобуса были трезвы. Водителя Volkswagen задержали, полиция возбудила уголовное дело.



На момент аварии в автобусе находились 10 школьников / фото: npu.gov.ua