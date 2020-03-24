На Тернопольщине продезинфицировали церковь, в которой служил священник с коронавирусом
В городе Залещики, на Тернопольщине ,спасатели провели дезинфекцию церкви Пресвятого Сердца Христова. Здесь служил настоятель с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции Covid-19.
Дезинфекцию провели 15 работников ГСЧС. Все они были в защитных костюмах и масках.
Актуально Зараженный коронавирусом священник с Тернопольщины контактировал с более чем 500 людьми
С помощью опрыскивателей спасатели провели дезинфекцию поверхностей церковной мебели специальным раствором.
Спасатели продезинфицировали церковь на Тернопольщине / Фото ГСЧС
Что известно о священнике, который заразился коронавирусом
- 57-летнего священнослужителя с Тернопольщины Олега Винникова госпитализировали с подозрением на коронавирус 19 марта.
- Сейчас он лежит в реанимации.
- В МВД говорят, что после заражения до госпитализации он успел установить контакты с по меньшей мере 500 людей.
- В частности, он был на церковных службах и отправлял похоронные процессии.
- МВД пытается разыскать всех людей, которые с ним контактировали.
- Ранее украинская власть просила священнослужителей всех обрядов остановить службы и массовое общение с людьми.
Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине? В Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.
На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.