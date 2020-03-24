На Тернопольщине продезинфицировали церковь, в которой служил священник с коронавирусом

В городе Залещики, на Тернопольщине ,спасатели провели дезинфекцию церкви Пресвятого Сердца Христова. Здесь служил настоятель с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции Covid-19.

Дезинфекцию провели 15 работников ГСЧС. Все они были в защитных костюмах и масках.

Актуально Зараженный коронавирусом священник с Тернопольщины контактировал с более чем 500 людьми

С помощью опрыскивателей спасатели провели дезинфекцию поверхностей церковной мебели специальным раствором.



Спасатели продезинфицировали церковь на Тернопольщине / Фото ГСЧС

Что известно о священнике, который заразился коронавирусом

57-летнего священнослужителя с Тернопольщины Олега Винникова госпитализировали с подозрением на коронавирус 19 марта.

Сейчас он лежит в реанимации.

В МВД говорят, что после заражения до госпитализации он успел установить контакты с по меньшей мере 500 людей.

В частности, он был на церковных службах и отправлял похоронные процессии.

МВД пытается разыскать всех людей, которые с ним контактировали.

Ранее украинская власть просила священнослужителей всех обрядов остановить службы и массовое общение с людьми.

Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине? В Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.



На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.