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      На Тернопольщине продезинфицировали церковь, в которой служил священник с коронавирусом

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      В городе Залещики, на Тернопольщине ,спасатели провели дезинфекцию церкви Пресвятого Сердца Христова. Здесь служил настоятель с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции Covid-19.

      Дезинфекцию провели 15 работников ГСЧС. Все они были в защитных костюмах и масках.

      Актуально Зараженный коронавирусом священник с Тернопольщины контактировал с более чем 500 людьми

      С помощью опрыскивателей спасатели провели дезинфекцию поверхностей церковной мебели специальным раствором.


      Спасатели продезинфицировали церковь на Тернопольщине / Фото ГСЧС

      Что известно о священнике, который заразился коронавирусом

      • 57-летнего священнослужителя с Тернопольщины Олега Винникова госпитализировали с подозрением на коронавирус 19 марта.
      • Сейчас он лежит в реанимации.
      • В МВД говорят, что после заражения до госпитализации он успел установить контакты с по меньшей мере 500 людей.
      • В частности, он был на церковных службах и отправлял похоронные процессии.
      • МВД пытается разыскать всех людей, которые с ним контактировали.
      • Ранее украинская власть просила священнослужителей всех обрядов остановить службы и массовое общение с людьми.

      Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине? В Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации. Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта остановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти.

      На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Украины ГСЧС Тернополь
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