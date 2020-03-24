На Тернопільщині продезінфікували церкву, у якій служив священник з коронавірусом

У місті Заліщики, що на Тернопільщині ,рятувальники провели дезінфекцію церкви Пресвятого Серця Христового. Тут служив настоятель з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції Covid-19.

Дезінфекцію провели 15 працівників ДСНС. Всі вони були у захисних костюмах і масках.

Актуально Заражений коронавірусом священник із Тернопільщини контактував із понад 500 людьми

За допомогою обприскувачів рятувальники здійснили дезінфікування поверхонь церковних меблів спеціальним розчином.



Рятувальники продезінфікували церкву на Тернопільщині / Фото ДСНС

Що відомо про священника, який заразився коронавірусом

57-річного священнослужителя з Тернопільщини Олега Винникова госпіталізували з підозрою на коронавірус 19 березня.

Зараз він лежить у реанімації.

У МВС кажуть, що після зараження до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.

Зокрема, він був на церковних службах і відправляв похоронні процесії.

МВС намагається розшукати усіх людей, які з ним контактували.

Раніше українська влада просила священнослужителів усіх обрядів зупинити служби та масове спілкування з людьми.

Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині?У Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.



На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.