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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      На Тернопільщині продезінфікували церкву, у якій служив священник з коронавірусом

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      Дезінфекція церкви на Тернопільщині / ДСНС

      У місті Заліщики, що на Тернопільщині ,рятувальники провели дезінфекцію церкви Пресвятого Серця Христового. Тут служив настоятель з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції Covid-19.

      Дезінфекцію провели 15 працівників ДСНС. Всі вони були у захисних костюмах і масках. 

      Актуально Заражений коронавірусом священник із Тернопільщини контактував із понад 500 людьми

      За допомогою обприскувачів рятувальники здійснили дезінфікування поверхонь церковних меблів спеціальним розчином.


      Рятувальники продезінфікували церкву на Тернопільщині / Фото ДСНС

      Що відомо про священника, який заразився коронавірусом

      • 57-річного священнослужителя з Тернопільщини Олега Винникова госпіталізували з підозрою на коронавірус 19 березня.
      • Зараз він лежить у реанімації.
      • У МВС кажуть, що після зараження до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.
      • Зокрема, він був на церковних службах і відправляв похоронні процесії.
      • МВС намагається розшукати усіх людей, які з ним контактували.
      • Раніше українська влада просила священнослужителів усіх обрядів зупинити служби та масове спілкування з людьми.

      Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині?У Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.

      На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Коронавірус Covid-19 ДСНС Тернопіль
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