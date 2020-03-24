На Тернопільщині продезінфікували церкву, у якій служив священник з коронавірусом
У місті Заліщики, що на Тернопільщині ,рятувальники провели дезінфекцію церкви Пресвятого Серця Христового. Тут служив настоятель з лабораторно підтвердженим діагнозом коронавірусної інфекції Covid-19.
Дезінфекцію провели 15 працівників ДСНС. Всі вони були у захисних костюмах і масках.
Актуально Заражений коронавірусом священник із Тернопільщини контактував із понад 500 людьми
За допомогою обприскувачів рятувальники здійснили дезінфікування поверхонь церковних меблів спеціальним розчином.
Рятувальники продезінфікували церкву на Тернопільщині / Фото ДСНС
Що відомо про священника, який заразився коронавірусом
- 57-річного священнослужителя з Тернопільщини Олега Винникова госпіталізували з підозрою на коронавірус 19 березня.
- Зараз він лежить у реанімації.
- У МВС кажуть, що після зараження до госпіталізації він устиг встановити контакти з щонайменше 500 людьми.
- Зокрема, він був на церковних службах і відправляв похоронні процесії.
- МВС намагається розшукати усіх людей, які з ним контактували.
- Раніше українська влада просила священнослужителів усіх обрядів зупинити служби та масове спілкування з людьми.
Що відомо про ситуацію з коронавірусом на Тернопільщині?У Тернопільській ОДА проголосували за введення в області режиму надзвичайної ситуації. Згодом у місті ввели масковий режим, а роботу громадського транспорту зупинили. Маршрутки возитимуть на роботу лише медиків, правоохоронців, комунальників, працівників продуктових магазинів та аптек, працівників органів державної влади.
На в'їздах до Тернополя планують створити санітарно-контрольні пости. Там проводитимуть температурний скринінг.