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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Тернопольщине простились с бойцом, который умер от сердечной болезни

165 Читати новину українською
Владимир Бутрак
Владимир Бутрак / Фото из открытых источников

Накануне на Тернопольщине скончался старший сержант Тернопольской отдельной артиллерийской бригады Владимир Бутрак. Воин умер в военном госпитале города Харьков, где проходил лечение от гипертонии.

Об этом сообщается на странице 44 отдельной артиллерийской бригады в Facebook.

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"Командование и личный состав воинской части А3215 выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с преждевременной смертью по болезни старшего сержанта Бутрака Владимира Николаевича, 1967 года рождения. Умер военнослужащий в военном госпитале города Харькова, где проходил лечение гипертонической болезни", – говорится в сообщении.

Владимир Бутрак родился в 1967 году. Служил по контракту в Вооруженных силах Украины с мая 2016 года на должности командира орудия в одном из артиллерийских подразделений в зоне АТО. Заместитель командира Тернопольской отдельной артиллерийской бригады Владимир Затурский отметил, что мужчина был очень ответственным и учил своих подчиненных быть такими.

Был хорошим другом и советчиком в коллективе, примером воинской дисциплины и армейского порядка. По словам коллег поддерживал здоровый образ жизни и учил этим привычкам других. Но у болезни нет возраста или пола, сильных или слабых, она приходит когда этого не ждешь,
– вспоминают боевые товарищи Владимира.

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Владимир Бутрак начал болеть с осени 2017 года – у него начались проблемы с давлением. Осенью 2017 года Владимир лечился во Львовском госпитале, а потом поехал на войну на Донбасс. 20 февраля 2018 года мужчина стал хуже себя чувствовать, и его госпитализировали. Он лечился сначала в Северодонецке, а потом его срочно эвакуировали в Харьков, из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Там он пробыл 14 дней. Владимиру сделали операцию – шунтирование желудочков головного мозга. Однако после операции мужчина находился в тяжелом состоянии и через несколько дней скончался от кровоизлияния в мозг.

Владимира Бутрака похоронили со всеми воинскими почестями в родном селе Сущин Теребовлянского района. На похороны из Тернополя поехали военнослужащие и офицеры, военный оркестр и салютная группа.

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У мужчины остались жена и 14-летний сын. Василий Бутрак стал вторым военнослужащим, который умер в марте 2018 года от проблем с сердцем. 1 марта 2018 года от сердечного приступа в воинской части А-3283 в Кривом Роге скончался 42-летний солдат-контрактник Валерий Запорожец.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Потери Тернополь
Источник: 24 Канал
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