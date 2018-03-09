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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Тернопільщині попрощалися із бійцем, який помер від серцевої хвороби

579 Читать новость на русском
Володимир Бутрак
Володимир Бутрак / Фото з вільних джерел

Напередодні на Тернопільщині помер старший сержант Тернопільської окремої артилерійської бригади Володимир Бутрак. Воїн помер у військовому госпіталі міста Харків, де проходив лікування від гіпертонії.

Про це повідомляється на сторінці 44 окремої артилерійської бригади у Facebook.

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"Командування та особовий склад військової частини А3215 висловлює глибокі співчуття рідним та близьким у зв'язку із передчасною смертю по хворобі старшого сержанта Бутрака Володимира Миколайовича, 1967 року народження. Помер військовослужбовець у військовому шпиталі міста Харкова де проходив лікування гіпертонічної хвороби", – йдеться у повідомленні.

Володимир Бутрак народився у 1967 році. Служив за контрактом у Збройних силах України з травня 2016 року на посаді командира гармати в одному з артилерійських підрозділів у зоні АТО. Заступник командира Тернопільської окремої артилерійської бригади Володимир Затурський зазначив, що чоловік був дуже відповідальним та вчив своїх підлеглих бути такими.

Був хорошим другом та порадником у колективі, прикладом військової дисципліни та армійського порядку. За словами колег підтримував здоровий спосіб життя і навчав цих звичок інших. Але у хвороби немає віку чи статі, сильних чи слабших, вона приходить коли цього не чекаєш,
– пригадують бойові товариші Володимира.

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Володимир Бутрак почав хворіти з осені 2017 року – у нього почалися проблеми із тиском. Восени 2017 року Володимир лікувався у Львівському шпиталі, а потім поїхав на війну на Донбас. 20 лютого 2018 року чоловік почав гірше себе почувати і його госпіталізували. Він лікувався спочатку у Сєвєродонецьку, а потім його терміново евакуювали до Харкова, через раптове погіршення стану здоров'я. Там він пробув 14 днів. Володимиру зробили операцію – шунтування шлуночків головного мозку. Проте після операції чоловік перебував у тяжкому стані і за декілька днів помер від крововиливу в мозок.

Володимира Бутрака поховали зі всіма військовими почестями у рідному селі Сущин Теребовлянського району. На похорон з Тернополя поїхали військовослужбовці та офіцери, військовий оркестр і салютна група.

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У чоловіка залишалась дружина та 14-річний син. Василь Бутрак став другим військовослужбовцем, який помер у березні 2018 року від проблем з серцем. 1 березня 2018 року від серцевого нападу у військовій частині А-3283 в Кривому Розі помер 42-річний солдат-контрактник Валерій Запорожець.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Втрати Тернопіль
Джерело: 24 Канал
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Новини за 9 березня
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