На Тернопольщине разбился легкомоторный самолет: есть жертва
10 августа вблизи села Пановцы в Борщевском районе Тернопольской области разбился легкомоторный самолет. После падения авиасудно загорелось, пилот погиб.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.
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10 августа в 22:46 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот,
– говорится в сообщении.
К ликвидации пожара ГСС привлекли 5 человек личного состава.
Причина падения самолета пока устанавливается.
Источник: 24 канал
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