На Тернопольщине разбился легкомоторный самолет: есть жертва

10 августа вблизи села Пановцы в Борщевском районе Тернопольской области разбился легкомоторный самолет. После падения авиасудно загорелось, пилот погиб.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

Читайте также: Из аэропорта в США похитили пассажирский самолет: подробности

10 августа в 22:46 в ГСЧС поступила информация о том, что вблизи села Пановцы Борщевского района произошло падение легкомоторного летательного аппарата с последующим горением, в результате чего погиб пилот,

– говорится в сообщении.

К ликвидации пожара ГСС привлекли 5 человек личного состава.

Причина падения самолета пока устанавливается.