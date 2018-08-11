На Тернопільщині розбився легкомоторний літак: є жертва

10 серпня поблизу села Панівці у Борщівському районі на Тернопільщині розбився легкомоторний літак. Після падіння авіасудно загорілося, пілот загинув.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Тернопільській області.

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10 серпня о 22:46 до ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Панівці Борщівського району сталося падіння легкомоторного літального апарату з послідуючим горінням, в результаті чого загинув пілот,

– йдеться у повідомленні.

До ліквідації займання ДСНС залучили 5 працівників особового складу.

Причина падіння літака поки встановлюється.