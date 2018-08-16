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На Тернопольщине рой шершней атаковал акушерский пункт

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На Тернопольщине спасатели 7 раз в сутки уничтожали гнезда шершней
На Тернопольщине спасатели 7 раз в сутки уничтожали гнезда шершней / Фото из открытых источников

Спасателей на Тернопольщине 7 раз в течение суток вызвали из-за найденных гнезд шершней. На Зборовщине рой этих насекомых даже атаковал акушерский пункт.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Тернопольской области.

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15 августа в 9:08 в селе Волосовка Зборовского района, с чердака фельдшерско-акушерских пункта дежурный караул ГПРЧ 17 изъял и вывез в естественную среду обитания гнездо шершней,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, спасатели извлекали гнезда шершней с чердаков частных жилых домов в Черткове и в Тернопольском районе.

В одном случае изъятие осуществлялось из ствола дерева. В операции участвовал дежурный караул. Этот случай произошел 15 августа в 16:38 в селе Заставцы Монастырского района.

Также о хищных насекомых сообщили в селе Остров Тернопольского района. Там, центр роя шершней скрывался под лестницей дачного дома в садовом обществе "Экономист".

Как уберечься от шершней?
Если вы наткнулись на гнездо шершней, то старайтесь обойти его стороной, сразу вызвать спасателей. Не провоцируйте насекомое на нападение, не делайте резких движений. Заметьте, одежда ярких цветов, часто привлекает внимание шершней и повышает риск укусов. Резкий запах духов, бензина, алкоголя может вызвать агрессию этих насекомых.

Теги: Новости Украины ГСЧС Тернополь
Источник: 24 канал
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