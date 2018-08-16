На Тернопільщині рій шершнів атакував акушерський пункт

Рятувальників на Тернопільщині 7 разів упродовж доби викликали через знайдені гнізда шершнів. На Зборівщині рій цих комах навіть атакував акушерський пункт.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Тернопільській області.

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15 серпня о 9:08 в селі Волосівка Зборівського району, з горища фельдшерського-акушерського пункту черговий караул ДПРЧ 17 вилучив та вивіз у природнє середовище існування гніздо шершнів,

– йдеться у повідомленні.

Окрім цього, рятувальники вилучали гнізда шершнів з горищ приватних житлових будинків у Чорткові та в Тернопільському районі.

В одному випадку вилучення здійснювалось зі стовбура дерева. В операції брав участь черговий караул. Цей випадок стався 15 серпня о 16:38 в селі Заставці Монастириського району.

Також про хижих комах повідомили у селі Острів Тернопільського району. Там, осередок рою шершнів переховувався під сходами дачного будинку у садовому товаристві "Економіст".

Як вберегтися від шершнів? Якщо ви натрапили на гніздо шершнів, то намагайтесь оминути його стороною, відразу викликати рятувальників. Не провокуйте комаха на напад, не робіть різких рухів. Зауважте, одяг яскравих кольорів, часто привертає увагу шершнів і підвищує ризик укусів. Різкий запах парфумів, бензину, алкоголю може викликати агресію цих комах.