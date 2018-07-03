На Тернопольщине заочно приговорили одного из главарей батальона боевиков "Брянка СССР"

В Тернопольской области заочно осудили одного из главарей незаконного вооруженного формирования пророссийских боевиков Луганщины, известного как батальон "Брянка СССР". Так, суд назначил злоумышленнику наказание в виде 14 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Украинские спецслужащие выяснили, что житель села Счастье Луганской области в июне 2014 года добровольно присоединился к бандформированию и был назначен командиром взвода территориальной обороны "народной милиции "ЛНР".

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Работники СБУ задокументировали, что возглавляемая злоумышленником группировка принимала активное участие в боевых действиях против сил тогдашней антитеррористической операции.

Начало срока отбывания наказания злоумышленником будет исчисляться со дня его задержания и приведения судебного приговора в исполнение.