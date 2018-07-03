На Тернопільщині заочно засудили одного з ватажків батальйону бойовиків "Брянка СССР"

У Тернопільській області заочно засудили одного із ватажків незаконного збройного формування проросійських бойовиків Луганщини, відомого як батальйон "Брянка СССР". Так, суд призначив зловмисникові покарання у вигляді 14 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Українські спецслужбовці з’ясували, що житель села Щастя, що на Луганщині, у червні 2014 року добровільно приєднався до бандформувань та був призначений на командиром взводу територіальної оборони "народної міліції "ЛНР".

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Працівники СБУ задокументували, що очолюване зловмисником угруповання брало активну участь у бойових діях проти сил тодішньої антитерористичної операції.

Початок терміну відбування покарання зловмисником обчислюватиметься з дня його затримання та приведення судового вироку до виконання.