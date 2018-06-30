Поліція затримала колишнього проросійського бойовика, який збирався на заробітки до Польщі

У п'ятницю, 29 червня, працівники Нацполіції затримали на підконтрольній українській владі території 37-річного жителя окупованого Донецька, який був членом незаконного збройного формування на окупованих територіях.

Про це у Facebook повідомила речниця ГУ Нацполіціі в Луганській області Тетяна Погукай.

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"37-річного мешканця міста Донецька затримали оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області на підконтрольній Україні території. Чоловік намагався потрапити до міста Харків для оформлення закордонного паспорта", – йдеться у повідомлені.

Як розповів затриманий, у травні 2015 року він вимушений був піти на службу до бойовиків, тому що у місті Донецьку, де він мешкає зі своєю родиною, бойовики, які окупували місто, намагалися "віджати" у нього житло.

Прослужив він 6 місяців радіотелефоністом у роті незаконного збройного формування так званої "ЛНР" у місті Алчевську та звільнився за власним бажанням. Звільнення з лав бойовиків чоловік пояснює тим, що його жінка на цей час мала народити дитину, і він, розуміючи наслідки свого перебування в НЗФ, вирішив піти, поки їх підрозділ ще не брав участь у бойових діях та на його совісті не має людської крові,

– заявила речниця.

За її словами, після цього він повернувся в Донецьк, де почав займатися пасажирськими перевезеннями. Відзначається, що, оскільки зароблених грошей вистачало тільки на харчі, він вирішив зробити собі закордонний паспорт в Харкові і відправитися на заробітки до Польщі.

Наразі із затриманим проводяться слідчі дії в рамках відкритого кримінального провадження за статтею 260 КК України "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань". Йому загрожує тюремне ув'язнення на термін від двох до п'яти років.