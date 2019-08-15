На территории Кремля обнаружили мощную авиабомбу

В России на территории московского Кремля нашли авиационную бомбу времен Второй мировой войны.

Комендант Кремля генерал-лейтинант Сергей Хлебников отметил, что ее обнаружили во время ремонтных работ по укреплению грунта, сообщает "Интерфакс Россия".

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По его словам, бомбу нашли в Тайницком саду – на участке, вблизи реки Москва. Ранее на том месте был погреб для хранения провизии.



Сергей Хлебников

Авиабомба в течение нескольких десятилетий лежала там под толстым слоем почвы. Как сообщил Хлебников, ее уже обезвредили и вывезли для ликвидации. "Все спокойно", – подчеркнул он.

Отметим, что боеприпас пролежал на территории Кремля более 70 лет. Ведь последний раз Кремль подвергался бомбардировкам немецкими самолетами в 1941-1942 годах.