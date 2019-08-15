На території Кремля виявили потужну авіабомбу

В Росії на території московського Кремля знайшли авіаційну бомбу. Ймовірно – часів Другої світової війни.

Комендант Кремля генерал-лейтинант Сергій Хлєбніков зазначив, що її виявили під час робіт з укріплення ґрунту, повідомляє "Інтерфакс Росія".

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За його словами, бомбу знайшли в Тайницькому саду – на ділянці, яка поблизу річки Москва. Раніше в тому місці був розташований льох для зберігання провізії.



Сергій Хлєбніков

Авіабомба протягом кількох десятиліть лежала там під товстим шаром ґрунту. Як повідомив Хлєбніков, її вже знешкодили та вивезли для ліквідації. "Все спокійно", – наголосив він.

Зазначимо, що боєприпас пролежав на території Кремля понад 70 років. Адже востаннє Кремль піддавався бомбардуванням німецькими літаками у 1941-1942 роках.