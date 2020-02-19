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      На трассе Киев – Одесса рейсовый автобус столкнулся с грузовиком: много пострадавших – фото

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      Разбитый автобус / ГСЧС

      На Николаевщине в ночь на 19 февраля произошла авария с участием грузовика и рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Одесса – Киев. Они столкнулись на 296 километре автодороги Киев – Одесса. В ДТП пострадали 18 человек, один человек – в тяжелом состоянии в реанимации.

      Столкновение допустил именно водитель автобуса, перевозивший 39 пассажиров. Он до сих пор находится в больнице. О происшествии информируют пресс-службы Нацполиции и ГСЧС Украины в Николаевской области.

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      Около 1:30 часа ночи 19 февраля возле поселка городского типа Кривое Озеро Николаевской области 55-летний водитель, управляя рейсовым автобусом Temsa Diamond, допустил столкновение с грузовым автомобилем Volvo с полуприцепом под управлением 49-летнего водителя,
      – отмечают правоохранители.

      Из-за этого ДТП различные травмы получили 18 человек. 16 пассажиров с разными степенями травм и ушибов направили в Кривоозерскую центральную районную больницу, еще 2 человек – в Любашевскую ЦРБ Одесской области. По информации спасателей, утром 8 человек покинули медучреждения.


      Разбитый автобус / Фото Нацполиции


      Авария на Николаевщине/ фото Нацполиции

      В то же время, правоохранители сообщают, что по состоянию на 9 утра 19 февраля в больнице находится только водитель автобуса.

      К слову, спасателям пришлось извлекать его из автобуса с помощью спецоборудования. Мужчина находится в тяжелом состоянии в реанимации. Сменщик водителя автобуса и водитель грузовика в ДТП не пострадали.


      Разбитый кузов грузовика / фото Нацполиции


      Разбитый рейсовый автобус, спасатели извлекали водителя / фото ГСЧС

      Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства аварии, назначен ряд соответствующих экспертиз. Они уже открыли уголовное производство по факту ДТП.

      Авария случилась вблизи Кривого Озера на Николаевщине:

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Постраждалі Новости Николаева Аварии и ДТП
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