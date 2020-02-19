На трасі Київ – Одеса рейсовий автобус зіткнувся з вантажівкою: багато постраждалих – фото

На Миколаївщині в ніч на 19 лютого сталася аварія за участю вантажівки та рейсового автобуса, що слідував за маршрутом Одеса – Київ. Вони зіткнулися на 296 кілометрі автошляху Київ – Одеса. У ДТП постраждали 18 осіб, одна людина – у важкому стані в реанімації.

Зіткнення допустив саме водій автобуса, що перевозив 39 пасажирів. Він досі перебуває у лікарні. Про подію інформують пресслужби Нацполіції та ДСНС України у Миколаївській області.

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Близько 1:30 години ночі 19 лютого біля селища міського типу Криве Озеро Миколаївської області 55-річний водій, керуючи рейсовим автобусом Temsa Diamond, допустив зіткнення з вантажним автомобілем Volvo з напівпричепом під керуванням 49-річного водія,

– зазначають правоохоронці.

Через цю автопригоду різні травми отримали 18 осіб. 16 пасажирів із різними ступенями травм і забоїв направили до Кривоозерської центральної районної лікарні, ще 2 людей – до Любашівської ЦРЛ Одеської області. За інформацією рятувальників, вранці 8 людей покинули медзаклади.



Розтрощений автобус/ фото Нацполіції



Аварія на Миколаївщині/ фото Нацполіції

Водночас, правоохоронці повідомляють, що станом на 9 ранку 19 лютого у лікарні перебуває лише водій автобуса.

До слова, рятувальникам довелося витягувати його з автобуса за допомогою спецобладнання. Чоловік перебуває у тяжкому стані в реанімації. Змінний водій автобуса і водій вантажівки в ДТП не постраждали.



Потрощений кузов вантажівки/ фото Нацполіції



Розтрощений рейсовий автобус, рятувальники вирізали водія з його місця/ фото ДСНС

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини аварії, призначена низка відповідних експертиз. Вони вже відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.

Аварія трапилася поблизу Кривого Озера на Миколаївщині: