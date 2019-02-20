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      На украинской границе с Румынией вспыхнула стрельба

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      Пограничники открыли огонь по контрабандистам на Буковине
      Пограничники открыли огонь по контрабандистам на Буковине / Иллюстративное фото

      На границе Украины с Румынией 20 февраля украинские пограничники вынуждены были открыть огонь по контрабандистам. Группа из 10 человек на Буковине пыталась незаконно перевезти через границу около 20 ящиков с сигаретами.

      Об инциденте украинские пограничники сообщили дежурному отделения "Красноильск" на Буковине, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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      Увидев пограничников, контрабандисты бросили пакеты с сигаретами и начали убегать. Когда же поняли, что их гораздо больше, чем пограничников, то вернулись обратно. Контрабандисты применили силу против пограничников и начали отбивать брошенные ящики с сигаретами. Тогда пограничники на законных основаниях применили оружие.

      В результате инцидента 2 человека получили пулевые ранения ног. Они уже доставлены в городскую больницу.

      Пограничники сообщили об инциденте в полицию и другие правоохранительные органы.

       

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      Теги: Новости Украины Криминальные новости Табак Контрабанда Госпогранслужба Новости Черновцов Румыния
      Источник: 24 канал
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