На украинской границе с Румынией вспыхнула стрельба

На границе Украины с Румынией 20 февраля украинские пограничники вынуждены были открыть огонь по контрабандистам. Группа из 10 человек на Буковине пыталась незаконно перевезти через границу около 20 ящиков с сигаретами.

Об инциденте украинские пограничники сообщили дежурному отделения "Красноильск" на Буковине, сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

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Увидев пограничников, контрабандисты бросили пакеты с сигаретами и начали убегать. Когда же поняли, что их гораздо больше, чем пограничников, то вернулись обратно. Контрабандисты применили силу против пограничников и начали отбивать брошенные ящики с сигаретами. Тогда пограничники на законных основаниях применили оружие.

В результате инцидента 2 человека получили пулевые ранения ног. Они уже доставлены в городскую больницу.

Пограничники сообщили об инциденте в полицию и другие правоохранительные органы.