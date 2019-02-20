На українському кордоні з Румунією спалахнула стрілянина

На кордоні України з Румунією 20 лютого українські прикордонники змушені були відкрити вогонь по контрабандистах. Група з 10 людей на Буковині намагалася незаконно перевезти через кордон близько 20 ящиків з сигаретами.

Про інцидент українські прикордонники повідомили черговому відділення "Красноільськ" на Буковині, повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

Читайте також: В аеропорту "Бориспіль" зухвалий мігрант напав на прикордонника: відео

Побачивши прикордонників, контрабандисти кинули пакунки з сигаретами та почали тікати. Коли ж зрозуміли, що їх набагато більше, ніж прикордонників, то повернулися назад. Контрабандисти застосували силу проти прикордонників та почали відбивати покинуті ящики з сигаретами. Тоді прикордонники на законних підставах застосували зброю.

Внаслідок інциденту 2 осіб отримали кульові поранення ніг. Вони вже доставлені до міської лікарні.

Прикордонники повідомили про інцидент до поліції та інших правоохоронних органів.