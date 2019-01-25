В аеропорту "Бориспіль" зухвалий мігрант напав на прикордонника: відео

Мігрант з Марокко намагався нелегально потрапити до України, проте прикордонники відмовили йому в перетині держкордону, оскільки молодий чоловік не зміг підтвердити мети своєї подорожі. Через це марокканець став поводити себе агресивно та напав на працівника Держприкордонслужби.

26-річний іноземець прилетів рейсом зі Стамбула.

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Він заявив прикордонникам, що прямує на територію нашої держави за програмою обміну. Начебто він мав навчати українських дітей англійської та ще однієї мови, однак сам володів англійською доволі погано. Також марокканець не мав необхідного фінансового забезпечення, що визначено українським законодавством для іноземців.

Після відповідної перевірки, прикордонники відмовили молодику в перетині державного кордону, через що він почав поводити себе агресивно та напав на працівника Держприкордонслужби.

Дивіться відео зухвалого нападу марокканця на прикордонника:



Громадянина Марокко затримали і притягнули до адміністративної відповідальності. В результаті іноземцю заборонили в'їзд в Україну терміном на 3 роки та повернули рейсом до Стамбулу.

Скільки біженців нелегально прибули до Європи морем?У 2018 році 113 145 мігрантів і біженців прибули до Європи морем.



Іспанія у минулому році прийняла понад 55 тисяч африканських мігрантів і біженців. Таким чином країна стала головним пунктом призначення для шукачів притулку, які минулого року перетнули Середземне море, аби потрапити до Європи. Натомість Італія під керівництвом антиімміграційного уряду різко скоротила число прибулих в минулому році до 23 371 осіб. Це становить приблизно одну п'яту від числа мігрантів у 2017 році, коли 119 369 осіб перетнули кордон з Лівії.



До слова, Україна за 2018 рік відмовила у в’їзді на територію України майже 4650 потенційним нелегальним мігрантам, більше 100 з яких громадяни Марокко.