Яка країна ЄС прийняла найбільше мігрантів з Африки: відповідь ООН
Іспанія у минулому році прийняла понад 55 тисяч африканських мігрантів і біженців. Таким чином країна стала головним пунктом призначення для шукачів притулку, які минулого року перетнули Середземне море, аби потрапити до Європи.
Про це свідчать дані Управління ООН з питань міграції, повідомляє Euractiv.
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Так, у 2018 році в Іспанії зареєстрували 55 756 мігрантів і біженців з Північної Африки.
Натомість Італія під керівництвом антиімміграційного уряду різко скоротила число прибулих в минулому році до 23 371 осіб. Це становить приблизно одну п'яту від числа мігрантів у 2017 році, коли 119 369 осіб перетнули кордон з Лівії.
До слова, загалом минулого року 113 145 мігрантів і біженців прибули до Європи морем.
Нагадаємо, 19 грудня у американському Нью-Йорку учасники Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів ухвалили Пакт про біженців. Документ загалом схвалили 152 держави, натомість 5 країн (Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія та Сполучені Штати) виступили проти та ще дванадцять членів ООН, зокрема Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія, утрималися.