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      Яка країна ЄС прийняла найбільше мігрантів з Африки: відповідь ООН

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      Іспанія прийняла найбільше мігрантів з Африки у 2018 році
      Іспанія прийняла найбільше мігрантів з Африки у 2018 році / Фото з відкритих джерел

      Іспанія у минулому році прийняла понад 55 тисяч африканських мігрантів і біженців. Таким чином країна стала головним пунктом призначення для шукачів притулку, які минулого року перетнули Середземне море, аби потрапити до Європи.

      Про це свідчать дані Управління ООН з питань міграції, повідомляє Euractiv.

      Читайте також: Уряд Італії заборонив понад 300 врятованим біженцям в'їзд до країни

      Так, у 2018 році в Іспанії зареєстрували 55 756 мігрантів і біженців з Північної Африки.

      Натомість Італія під керівництвом антиімміграційного уряду різко скоротила число прибулих в минулому році до 23 371 осіб. Це становить приблизно одну п'яту від числа мігрантів у 2017 році, коли 119 369 осіб перетнули кордон з Лівії.

      До слова, загалом минулого року 113 145 мігрантів і біженців прибули до Європи морем.

      Нагадаємо, 19 грудня у американському Нью-Йорку учасники Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів ухвалили Пакт про біженців. Документ загалом схвалили 152 держави, натомість 5 країн (Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія та Сполучені Штати) виступили проти та ще дванадцять членів ООН, зокрема Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія, утрималися.

      Теги: Новини України Новини політики Африка біженці
      Джерело: 24 Канал
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