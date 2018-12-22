02:33
23 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Суворе дитинство Поклонської. Музичний Путін
      Вєсті Кремля
      18:55, 22 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Політичне майбутнє Вакарчука. Березові різки для нардепів
      Вєсті.UA
      19:07, 22 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Уряд Італії заборонив понад 300 врятованим біженцям в'їзд до країни

      64 Читать новость на русском
      Італія закрила кордон для біженців врятованих Іспанією
      Італія закрила кордон для біженців врятованих Іспанією / Ілюстративне фото

      Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні заявив, що Італія не пустить на свою територію понад 300 біженців, врятованих іспаською гуманітарною організацією Pro Activa Open Arms у середземному морі.

      Про це він повідомив у своєму Twitter.

       Читайте також: Генасамблея ООН підтримала Глобальний пакт про біженців

      Моя відповідь однозначна: порти Італії закриті. Для торговців людьми та їхніх помічників усе скінчилося, 
      – написав Сальвіні.

      Видання DW повідомило, що представники іспанської гуманітарної організації Pro Activa Open Arms у суботу врятували понад 300 нелегальних мігрантів у Середземному морі. Серед цих людей є вагітні жінки та породілля з немовлям. Жінку разом із дитиною доправили гелікоптером на Мальту.

      "У Pro Activa Open Arms заявили, що жоден із портів регіону не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати кораблю з врятованими харчі", – йдеться у повідомленні.

      Зазначимо, що згідно з даними ООН, з початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1300 людей, які намагалися втекти з Лівії до Італії або Мальти на човнах.

      Нагадаємо, що 28 жовтня Іспанська рятувальна служба у водах між Іспанією та узбережжям Північної Африки врятувала понад 350 мігрантів.

      Додамо, що наприкінці серпня Італія звернулася до країн-членів Європейського Союзу із закликом відкрити порти для приймання мігрантів, врятованих у Середземному морі. Раніше іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius, яких не пустили до Італії та Мальти. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.

      Теги: біженці
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      22 грудня , 22:08 Головні новини 22 грудня: пожежа на Різдвяному ярмарку у Львові і провокація проти Епіфанія
      3515
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      22 грудня , 22:00 Давід Фоенкінос: любов зла – полюбиш, не встаючи з крісла
      Наталія Лебідь 151
      Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      22 грудня , 20:02 Українські спортсменки-красуні, які підкорили світ у 2018 році: спокусливі фото
      Катерина Козачинська 4078
      Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      22 грудня , 20:00 Як 350 років тому пращури росіян анексували помісну українську церкву
      Віталій Дейнега 1163
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      Художник показав зворушливу карикатуру на прощання Обами
       12 січня 2017 , 05:37
      Німеччина видала дозвіл на будівництво та експлуатацію "Північного потоку 2"
       27 березня , 15:04
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук