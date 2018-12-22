Уряд Італії заборонив понад 300 врятованим біженцям в'їзд до країни
Міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні заявив, що Італія не пустить на свою територію понад 300 біженців, врятованих іспаською гуманітарною організацією Pro Activa Open Arms у середземному морі.
Про це він повідомив у своєму Twitter.
Читайте також: Генасамблея ООН підтримала Глобальний пакт про біженців
Моя відповідь однозначна: порти Італії закриті. Для торговців людьми та їхніх помічників усе скінчилося,
– написав Сальвіні.
Видання DW повідомило, що представники іспанської гуманітарної організації Pro Activa Open Arms у суботу врятували понад 300 нелегальних мігрантів у Середземному морі. Серед цих людей є вагітні жінки та породілля з немовлям. Жінку разом із дитиною доправили гелікоптером на Мальту.
"У Pro Activa Open Arms заявили, що жоден із портів регіону не хоче приймати біженців, а Мальта відмовилася надати кораблю з врятованими харчі", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що згідно з даними ООН, з початку 2018 року в Середземному морі загинули понад 1300 людей, які намагалися втекти з Лівії до Італії або Мальти на човнах.
Нагадаємо, що 28 жовтня Іспанська рятувальна служба у водах між Іспанією та узбережжям Північної Африки врятувала понад 350 мігрантів.
Додамо, що наприкінці серпня Італія звернулася до країн-членів Європейського Союзу із закликом відкрити порти для приймання мігрантів, врятованих у Середземному морі. Раніше іспанський порт Валенсія погодився прийняти 629 біженців з корабля Aquarius, яких не пустили до Італії та Мальти. Влада Іспанії заявила, що зробили це, аби уникнути гуманітарної катастрофи.