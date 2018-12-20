Генасамблея ООН підтримала Глобальний пакт про біженців

19 рудня у американському Нью-Йорку більшість учасників Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів ухвалили Пакт про біженців.

Документ загалом схвалили 152 держави, натомість 5 країн (Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія та Сполучені Штати) виступили проти та ще дванадцять членів ООН, зокрема Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія, утрималися.

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Як зауважила президент Генасамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса, вищезазначений пакт не має юридично зобов’язальної сили та не порушує суверенітет держав.

Генасамблея ООН прийняла глобальний міграційний пакт: дивіться відео

Генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш, зі свого боку, привітав ухвалення цього міграційного документу.

"Я вірю, що колективна дія заради загального блага є єдиним способом відновити довіру", – наголосив він.

I believe the only way to rebuild trust and move forward is collective action for the common good. The Global Compact #ForMigration gives us just that. https://t.co/6Qg07XCrH9 — António Guterres (@antonioguterres) December 19, 2018

Додамо, що Сполучені Штати не брали участь у конкретних щодо розробки пакту, а Німеччині він викликав бурхливу дискусію, проте в результаті ФРН проголосувала за його прийняття.

У Бельгії ж наслідком спору про міграційний пакт ООН стала урядова криза.

Нагадаємо, 10 грудня учасники міжурядової конференції ООН в Марокко підписали Всесвітній пакт про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію. Відповідно до документу, країни походження, транзитні країни та країни призначення надалі будуть активніше співпрацювати один із одним з метою зниження нелегальної міграції.



До слова, у листопаді 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала помилки в міграційній політиці Німеччини.

Про що йдеться у міжнародному пакті ООН щодо міграції? 34-сторінковий договір про міграцію пояснює загальний підхід до міграції по всьому світу та містить 23 завдання, спрямовані на покращення організації потоків біженців, визначення та захист їхніх прав. Країни-учасниці погоджуються зменшувати тиск на країни з великою кількістю мігрантів та сприяти інтеграції цих людей у суспільство.