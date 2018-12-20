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      Генасамблея ООН підтримала Глобальний пакт про біженців

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      Учасники Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів прийняли глобальний Пакт про біженців
      Учасники Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів прийняли глобальний Пакт про біженців / Соцмережі

      19 рудня у американському Нью-Йорку більшість учасників Генеральної асамблеї ООН більшістю голосів ухвалили Пакт про біженців.

      Документ загалом схвалили 152 держави, натомість 5 країн (Угорщина, Ізраїль, Польща, Чехія та Сполучені Штати) виступили проти та ще дванадцять членів ООН, зокрема Австрія, Австралія, Болгарія, Італія та Швейцарія, утрималися.

      Читайте також: Міграційна криза в Європі: які країни не підтримали пакт ООН

      Як зауважила президент Генасамблеї ООН Марія Фернанда Еспіноса, вищезазначений пакт не має юридично зобов’язальної сили та не порушує суверенітет держав.

      Генасамблея ООН прийняла глобальний міграційний пакт: дивіться відео

       

      Генеральний секретар організації Антоніу Гутерріш, зі свого боку, привітав ухвалення цього міграційного документу.

      "Я вірю, що колективна дія заради загального блага є єдиним способом відновити довіру", – наголосив він.

      Додамо, що Сполучені Штати не брали участь у конкретних щодо розробки пакту, а Німеччині він викликав бурхливу дискусію, проте в результаті ФРН проголосувала за його прийняття.

      У Бельгії ж наслідком спору про міграційний пакт ООН стала урядова криза.

      Нагадаємо, 10 грудня учасники міжурядової конференції ООН в Марокко підписали Всесвітній пакт про безпечну, упорядковану та регульовану міграцію. Відповідно до документу, країни походження, транзитні країни та країни призначення надалі будуть активніше співпрацювати один із одним з метою зниження нелегальної міграції.

      До слова, у листопаді 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала помилки в міграційній політиці Німеччини

      Про що йдеться у міжнародному пакті ООН щодо міграції? 34-сторінковий договір про міграцію пояснює загальний підхід до міграції по всьому світу та містить 23 завдання, спрямовані на покращення організації потоків біженців, визначення та захист їхніх прав. Країни-учасниці погоджуються зменшувати тиск на країни з великою кількістю мігрантів та сприяти інтеграції цих людей у суспільство.

      Теги: Новини політики ООН Генасамблея ООН Іммігранти біженці
      Джерело: 24 канал
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