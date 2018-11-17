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      Меркель визнала помилки у питанні біженців

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / rbc.ua

      Німецький канцлер Ангела Меркель на зустрічі з жителями Хемніца, де в серпні сталося резонансне вбивство, яке здійснили мігранти, визнала помилки в міграційній політиці Німеччини.

      Про це повідомляє DW.

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      "Я не задоволена сьогоднішнім станом справ... Завдання - скоротити потік нелегальної міграції та впорядкувати його. Сьогодні ми маємо 10-11 тисяч осіб на місяць, для нелегальної міграції це занадто багато", – сказала канцлерка на зустрічі з жителями Хемніца.

      Вона підкреслила, що розуміє їхні побоювання за безпеку і обурення резонансним вбивством громадянина Німеччини. Також вона засудила подальші злочини під час організованих правими радикалами і популістами акцій протесту.

      Меркель додала, що уряд допустив помилки в ході міграційної кризи. Зокрема, вчасно не подбав, щоб визнати ряд країн безпечними для скорочення припливу біженців.

      Нагадаємо, у німецькому місті Хемніц, що на сході країни неподалік від кордону з Чехією, стались протести праворадикалів, які переросли у сутички з поліцією. Причиною стихійних заворушень стала смерть 35-річного чоловіка, який помер внаслідок ножових поранень після вуличної сварки.
      9 вересня у німецькому місті Кетен за підозрою у вбивстві громадянина Німеччини правоохоронці затримали двох чоловіків, громадян Афганістану.

      Теги: Новини політики біженці Ангела Меркель
      Джерело: 24 Канал
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