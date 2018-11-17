Меркель визнала помилки у питанні біженців

Німецький канцлер Ангела Меркель на зустрічі з жителями Хемніца, де в серпні сталося резонансне вбивство, яке здійснили мігранти, визнала помилки в міграційній політиці Німеччини.

Про це повідомляє DW.

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"Я не задоволена сьогоднішнім станом справ... Завдання - скоротити потік нелегальної міграції та впорядкувати його. Сьогодні ми маємо 10-11 тисяч осіб на місяць, для нелегальної міграції це занадто багато", – сказала канцлерка на зустрічі з жителями Хемніца.

Вона підкреслила, що розуміє їхні побоювання за безпеку і обурення резонансним вбивством громадянина Німеччини. Також вона засудила подальші злочини під час організованих правими радикалами і популістами акцій протесту.

Меркель додала, що уряд допустив помилки в ході міграційної кризи. Зокрема, вчасно не подбав, щоб визнати ряд країн безпечними для скорочення припливу біженців.

Нагадаємо, у німецькому місті Хемніц, що на сході країни неподалік від кордону з Чехією, стались протести праворадикалів, які переросли у сутички з поліцією. Причиною стихійних заворушень стала смерть 35-річного чоловіка, який помер внаслідок ножових поранень після вуличної сварки.

9 вересня у німецькому місті Кетен за підозрою у вбивстві громадянина Німеччини правоохоронці затримали двох чоловіків, громадян Афганістану.