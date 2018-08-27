Смерть чоловіка під час бійки спровокувала масові безлади у Німеччини: фото і відео
У німецькому місті Хемніц, що на сході країни неподалік від кордону з Чехією, стались протести праворадикалів, які переросли у сутички з поліцією.
Як інформують німецькі ЗМІ, причиною стихійних заворушень стала смерть 35-річного чоловіка, який помер внаслідок ножових поранень після вуличної сварки.
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Чоловік помер у ніч на неділю, внаслідок конфлікту, в якому було помічено до 10 осіб. За даними правоохоронців, учасники сутички мали "різні національності".
Після цього інциденту на вулиці міста вийшли кілька сотень осіб. Серед них – чимало футбольних фанатів.
На сторінках місцевих спільнот у соцмережах закликали зібратися біля пам'ятника Карлу Марксу в центрі міста і виступити "проти злочинів, скоєних іноземцями".
Щоправда, незадовго після подій ці сторінки були видалені з мережі.
За даними місцевих ЗМІ, під час заворушень у Хемніці, з натовпу кидали в поліцейських пляшки, а деякі з радикалів навіть влаштували сутички з правоохоронцями.
Очевидці публікували у соцмережах фото та відео заворушень.
До слова, під час антиурядових протестів у Румунії в сутичках з поліції постраждало майже півтисячі осіб.