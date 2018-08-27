Смерть чоловіка під час бійки спровокувала масові безлади у Німеччини: фото і відео

У німецькому місті Хемніц, що на сході країни неподалік від кордону з Чехією, стались протести праворадикалів, які переросли у сутички з поліцією.

Як інформують німецькі ЗМІ, причиною стихійних заворушень стала смерть 35-річного чоловіка, який помер внаслідок ножових поранень після вуличної сварки.

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Чоловік помер у ніч на неділю, внаслідок конфлікту, в якому було помічено до 10 осіб. За даними правоохоронців, учасники сутички мали "різні національності".

Після цього інциденту на вулиці міста вийшли кілька сотень осіб. Серед них – чимало футбольних фанатів.

На сторінках місцевих спільнот у соцмережах закликали зібратися біля пам'ятника Карлу Марксу в центрі міста і виступити "проти злочинів, скоєних іноземцями".

Щоправда, незадовго після подій ці сторінки були видалені з мережі.

За даними місцевих ЗМІ, під час заворушень у Хемніці, з натовпу кидали в поліцейських пляшки, а деякі з радикалів навіть влаштували сутички з правоохоронцями.

Очевидці публікували у соцмережах фото та відео заворушень.

#Chemnitz - Pics from 26.08.2018 after the murder



What are you talking about? These are not "Ultras", these are ordinary citizens protesting against another murder in their city. pic.twitter.com/SLmzcyHTGf — B. Frieling-Bailey (@frielingbailey) 26 серпня 2018 р.

#Chemnitz. Deutsche wurden mit Messer attackiert. Von Professoren und #Fachkräfte. Einer starb. Die Menschen haben wollen es nicht mehr einfach so hinnehmen pic.twitter.com/PfJzI70VyJ — Kater Nikitka (@nikitkabanditka) 27 серпня 2018 р.

Menschen, die in Chemnitz "für Ordnung sorgen" wollen.

Und die Polizei, die von solchen Leuten eine Stufe runter aufs Kreuz geworfen wird. pic.twitter.com/HAuhzgpjJh — Lars Wienand (@LarsWienand) 26 серпня 2018 р.

До слова, під час антиурядових протестів у Румунії в сутичках з поліції постраждало майже півтисячі осіб.