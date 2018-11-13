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      Справжній шок, – експерт про "таємну організацію нацистів усередині німецької армії"

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      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / 24 канал

      У понеділок, 12 листопада, німецький журнал "Фокус" опублікував велетенське, аж на сім сторінок, розслідування про мережу неонацистів, які планували серію політичних вбивств. Найцікавіше, що дві сотні людей, яких підозрюють у причетності до мережі, є солдатами й офіцерами елітного підрозділу спецпризначенців німецької армії – KSK.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      За його словами, кримінальна поліція Німеччини заявляє, що учасники змови створили склади зброї і палива, до того ж, були певні у швидкому руйнуванні німецької влади. Вочевидь, вони й самі прагнули докласти до цього руку.

      У період безвладдя, який от-от мав початися, військові збиралися вчинити серію політичних убивств, знищуючи політиків з лівими переконаннями та лідерів організацій біженців,
      – пояснив журналіст.

      І додав, що на мережу слідчі вийшли, вивчаючи справу офіцера бундесверу Франко Альбрехта – неонациста, якого рік тому арештували за підготовку терактів. До слова, у військовій контррозвідці дехто намагався врятувати Альбрехта від поліції і вберегти усю організацію. "Простіше кажучи, змова запустила щупальця по усій німецькій армії", – зазначив Яковина.


      Змова виникла у 2015, коли Меркель "відкрила двері" для біженців з Сирії та Іраку

      Скільки точно було змовників – не відомо. Зате відомо, як розповів Яковина, що змова розпочалася у 2015 році, коли Ангела Меркель оголосила політику відкритих дверей для біженців з Сирії та Іраку. 

      Тут варто розуміти, що сучасна німецька армія з моменту створення має сумнівну репутацію прихистку ультраправих, адже у її формуванні участь брали десятки генералів Вермахту й офіцерів СС. З тих часів ще погляди у німецьких військових доволі специфічні,
      – заявив журналіст.

      Він наголосив, що для Німеччини загалом уся ця справа – справжній шок і безумство, адже мова йде про таємну організацію нацистів усередині німецької армії. Ще й змову цю викрили у період політичної нестабільності, коли Меркель іде з посади керівника партії, а може й втратити пост канцлера.

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      Німеччина швидко змінюється, підсумував Іван Яковина, і їй тісно у післявоєнних рамках, в яких країну замкнули переможці. Тож тому там і починається процес побудови сучасної, ліберальної імперії. Аж раптом "ми бачимо відродження дуже злих, старих і темних сил, які мріють про справжнісінький Четвертий Рейх. Геть не весело".

      Відео повного випуску блогу Івана Яковини "Безумный мир" за 13 листопада 2018

       

      Теги: Кримінальні новини Відеоблоги Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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