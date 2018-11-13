Настоящий шок, – эксперт о "тайной организации нацистов внутри немецкой армии"

В понедельник, 12 ноября, немецкий журнал "Фокус" опубликовал огромное, аж на семь страниц, расследование о сети неонацистов, которые планировали серию политических убийств. Самое интересное, что две сотни человек, которых подозревают в причастности к сети, являются солдатами и офицерами элитного подразделения спецназа немецкой армии – KSK.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, криминальная полиция Германии заявляет, что участники сговора создали склады оружия и топлива, к тому же, были уверены в быстром разрушении немецкой власти. Очевидно, они и сами стремились приложить к этому руку.

В период безвластия, который вот-вот должен был начаться, военные собирались совершить серию политических убийств, уничтожая политиков с левыми убеждениями и лидеров организаций беженцев,

– пояснил журналист.

И добавил, что на сеть следователи вышли, изучая дело офицера бундесвера Франко Альбрехта – неонациста, которого год назад арестовали за подготовку терактов. К слову, в военной контрразведке кое-кто пытался спасти Альбрехта от полиции и уберечь всю организацию. "Проще говоря, заговор запустил щупальца по всей немецкой армии", – отметил Яковина.



Заговор возник в 2015, когда Меркель "открыла двери" для беженцев из Сирии и Ирака

Сколько точно было заговорщиков – не известно. Зато известно, как рассказал Яковина, что заговор начался в 2015 году, когда Ангела Меркель объявила политику открытых дверей для беженцев из Сирии и Ирака.

Здесь стоит понимать, что современная немецкая армия с момента создания имеет сомнительную репутацию прибежища ультраправых, ведь в ее формировании принимали участие десятки генералов Вермахта и офицеров СС. С тех времен еще взгляды у немецких военных довольно специфические,

– заявил журналист.

Он подчеркнул, что для Германии вообще все это дело – настоящий шок и безумие, ведь речь идет о тайной организации нацистов внутри немецкой армии. Еще и сговор этот уличили в период политической нестабильности, когда Меркель уходит с поста руководителя партии, а может и потерять пост канцлера.

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Германия быстро меняется, подытожил Иван Яковина, и ей тесно в послевоенных рамках, в которых страну заперли победители. Так поэтому там и начинается процесс построения современной, либеральной империи. Вдруг "мы видим возрождение очень злых, старых и темных сил, мечтающих о настоящем Четвертом Рейхе. Совсем не весело".

Видео полного выпуска блога Ивана Яковины "Безумный мир" за 13 ноября 2018