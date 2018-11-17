13:51
17 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Детей – на нары. Мостопад в России
      Вєсті Кремля
      21:34, 16 ноября
      Вести.UA. Мифический царь Медведчук. Почему Добкин постоянно плачет
      Вєсті.UA
      20:44, 16 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Меркель признала ошибки в вопросе беженцев

      57 Читати новину українською
      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / rbc.ua

      Немецкий канцлер Ангела Меркель на встрече с жителями Хемница, где в августе произошло резонансное убийство, которое совершили мигранты, признала ошибки в миграционной политике Германии.

      Об этом сообщает DW.

      Читайте также: Настоящий шок, – эксперт о "тайной организации нацистов внутри немецкой армии"

      "Я не довольна сегодняшним положением дел... Задача – сократить поток нелегальной миграции и упорядочить его. Сегодня мы имеем 10-11 тысяч человек в месяц, для нелегальной миграции это слишком много", – сказала канцлер на встрече с жителями Хемница.

      Она подчеркнула, что понимает их опасения за безопасность и возмущение резонансным убийством гражданина Германии. Также она осудила дальнейшие преступления во время организованных правыми радикалами и популистами акций протеста.

      Меркель добавила, что правительство допустило ошибки в ходе миграционного кризиса. В частности, вовремя не позаботилось, чтобы признать ряд стран безопасными для сокращения притока беженцев.

      Напомним, в немецком городе Хемниц, на востоке страны неподалеку от границы с Чехией, произошли протесты праворадикалов, которые переросли в столкновения с полицией. Причиной стихийных беспорядков стала смерть 35-летнего мужчины, который умер в результате ножевых ранений после уличной ссоры.

      9 сентября в немецком городе Кетен по подозрению в убийстве гражданина Германии правоохранители задержали двоих мужчин, граждан Афганистана.

      Теги: Новости политики Ангела Меркель беженцы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      сегодня , 13:00 Почему большая премия председателя "Нафтогаза" и высокие зарплаты в "Укрпочте" – это хорошо
      Сергій Фурса 85
      Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      сегодня , 12:00 Користь альтруїзму та самопожертви: як добро врятує світ
      Блог Медіа 200
      Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      сегодня , 08:40 Голосование без голосования: секреты "выборов" в Луганске
      Ольга Черненко 494
      Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      16 ноября , 23:00 Ненавидит, но держит рядом: каким колоссальным влиянием обладает Мелания Трамп на своего мужа
      Іван Яковина 744
      Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      16 ноября , 22:00 Алкоголізм у 25 – чому стають заручниками оковитої
      Блог Медіа 1460
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      В Афганистане празднуют Новый год по солнечному летоисчислению
       22 марта 2015 , 09:16
      Какие последствия будет иметь выход Великобритании из Евросоюза
       11 июня 2016 , 21:05
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук