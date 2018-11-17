Меркель признала ошибки в вопросе беженцев

Немецкий канцлер Ангела Меркель на встрече с жителями Хемница, где в августе произошло резонансное убийство, которое совершили мигранты, признала ошибки в миграционной политике Германии.

Об этом сообщает DW.

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"Я не довольна сегодняшним положением дел... Задача – сократить поток нелегальной миграции и упорядочить его. Сегодня мы имеем 10-11 тысяч человек в месяц, для нелегальной миграции это слишком много", – сказала канцлер на встрече с жителями Хемница.

Она подчеркнула, что понимает их опасения за безопасность и возмущение резонансным убийством гражданина Германии. Также она осудила дальнейшие преступления во время организованных правыми радикалами и популистами акций протеста.

Меркель добавила, что правительство допустило ошибки в ходе миграционного кризиса. В частности, вовремя не позаботилось, чтобы признать ряд стран безопасными для сокращения притока беженцев.

Напомним, в немецком городе Хемниц, на востоке страны неподалеку от границы с Чехией, произошли протесты праворадикалов, которые переросли в столкновения с полицией. Причиной стихийных беспорядков стала смерть 35-летнего мужчины, который умер в результате ножевых ранений после уличной ссоры.



9 сентября в немецком городе Кетен по подозрению в убийстве гражданина Германии правоохранители задержали двоих мужчин, граждан Афганистана.