В Германии задержаны двое афганцев по подозрению в убийстве немца

Инцидент произошел в городе Кетен в ночь на воскресенье, 9 сентября. По подозрению в убийстве гражданина Германии правоохранители задержали двух мужчин, граждан Афганистана.

Об этом сообщило издание Deutsche Welle.

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Работники полиции сообщили, что убийство произошло во время ссоры на детской площадке. Местные СМИ сообщили, что конфликт возник между тремя афганцами и беременной женщиной относительно того, от кого она беременна. Во время ссоры к ним подошли двое граждан Германии. Началась драка в результате которой 22-летний немец погиб.

Отмечается, что мужчина погиб от кровоизлияния в мозг. Полиция выдвинула подозрение только двум афганцам, третьего мужчину не задержали.

Напомним, что в Германии к 8,5 годам тюрьмы приговорили беженца за убийство школьницы.