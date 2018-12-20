Генассамблея ООН поддержала Глобальный пакт о беженцах

19 декабря в американском Нью-Йорке участники Генеральной ассамблеи ООН большинством голосов приняли Пакт о беженцах.

Документ в целом одобрили 152 государства , зато 5 стран (Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты) выступили против и еще двенадцать членов ООН , в том числе Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария, воздержались .

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Как отметила президент Генассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, вышеупомянутый пакт не имеет юридически обязывающей силы и не затрагивает суверенитет государств.

Генассамблея ООН приняла глобальный миграционный пакт: смотрите видео

Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш, в свою очередь, приветствовал принятие этого миграционного документа.

"Я верю, что коллективное действие ради общего блага является единственным способом восстановить доверие", – подчеркнул он.

I believe the only way to rebuild trust and move forward is collective action for the common good. The Global Compact #ForMigration gives us just that. https://t.co/6Qg07XCrH9 — António Guterres (@antonioguterres) December 19, 2018

Добавим, что Соединенные Штаты не участвовали в конкретных переговорах по разработке пакта, а в Германии он вызвал бурную дискуссию, однако в результате ФРГ проголосовала за его принятие.

В Бельгии же следствием спора о миграционном пакт ООН стал правительственный кризис.

Напомним, 10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции. Согласно документу, страны происхождения, транзитные страны и страны назначения в дальнейшем будут активно сотрудничать друг с другом с целью снижения нелегальной миграции.



К слову, в ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии .