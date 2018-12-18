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      В Бельгии состоялся протест из-за несогласия с миграционным пактом ООН

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      Протест в Бельгии
      Протест в Бельгии / tsn.ua

      10 декабря в Марракеше состоялось подписание Всемирного пакта за безопасную, благоустроенную и регулируемую миграцию. Документ подписали более 160 стран, в частности Бельгия. Из-за несогласия с соглашением в Брюсселе организовали акцию протеста, которая получила название "Марш против Марракеша".

      Протест организовали крайние правые фламандские партии.

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      Их представители выразили опасения, что подписание пакта может привести к увеличению количества мигрантов в Бельгии.

      Часть демонстрантов устроили столкновения, поэтому полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.

      Сутички у Бельгії
      Демонстрация в Бельгии

      Всего в протестах приняли участие около 5,5 тысяч человек, более 60 активистов арестованы.

      Протест у Бельгії
      Демонстрация в Бельгии

      В Брюсселе также состоялась демонстрация и сторонников пакта: в ней приняли участие примерно тысяча человек.

      В понедельник, 17 декабря, Генассамблея ООН окончательно утвердила миграционный пакт.

      О чем говорится в международном пакте ООН о миграции?
      34-страничный договор о миграции объясняет общий подход к миграции по всему миру и содержит 23 задания, которые направлены на улучшение организации потоков беженцев, определение и защиту их прав. Страны-участницы соглашаются уменьшать давление на страны с большим количеством мигрантов и способствовать интеграции этих людей в общество.

      К слову, в ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии.

      Теги: Генассамблея ООН ООН протесты Бельгия беженцы
      Источник: 24 Канал
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