В Бельгии состоялся протест из-за несогласия с миграционным пактом ООН

10 декабря в Марракеше состоялось подписание Всемирного пакта за безопасную, благоустроенную и регулируемую миграцию. Документ подписали более 160 стран, в частности Бельгия. Из-за несогласия с соглашением в Брюсселе организовали акцию протеста, которая получила название "Марш против Марракеша".

Протест организовали крайние правые фламандские партии.

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Их представители выразили опасения, что подписание пакта может привести к увеличению количества мигрантов в Бельгии.

Часть демонстрантов устроили столкновения, поэтому полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ.



Демонстрация в Бельгии

Всего в протестах приняли участие около 5,5 тысяч человек, более 60 активистов арестованы.



Демонстрация в Бельгии

В Брюсселе также состоялась демонстрация и сторонников пакта: в ней приняли участие примерно тысяча человек.

В понедельник, 17 декабря, Генассамблея ООН окончательно утвердила миграционный пакт.

О чем говорится в международном пакте ООН о миграции?

34-страничный договор о миграции объясняет общий подход к миграции по всему миру и содержит 23 задания, которые направлены на улучшение организации потоков беженцев, определение и защиту их прав. Страны-участницы соглашаются уменьшать давление на страны с большим количеством мигрантов и способствовать интеграции этих людей в общество.

К слову, в ноябре 2018 года канцлер Германии Ангела Меркель признала ошибки в миграционной политике Германии.