У Бельгії відбувся протест через незгоду з міграційним пактом ООН

10 грудня в Марракеші відбулося підписання Всесвітнього пакту за безпечну, впорядковану та регульовану міграцію. Документ підписали понад 160 країн, зокрема Бельгія. Через незгоду з угодою у Брюсселі організували акцію протесту, яка отримала назву "Марш проти Марракеша".

Протест організували крайні праві фламандські партії.

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Їх представники висловили побоювання, що підписання пакту може призвести до збільшення кількості мігрантів у Бельгії.

Частина демонстрантів влаштували сутички, тож поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.



Демонстрація у Бельгії

Всього у протестах взяли участь приблизно 5,5 тисяч людей, понад 60 активістів арештовано.



Демонстрація у Бельгії

У Брюсселі також відбулася демонстрація й прихильників пакту: у ній взяли участь приблизно тисяча осіб.

У понеділок, 17 грудня, Генасамблея ООН остаточно затвердила міграційний пакт.

Про що йдеться у міжнародному пакті ООН щодо міграції? 34-сторінковий договір про міграцію пояснює загальний підхід до міграції по всьому світу та містить 23 завдання, які спрямовані на покращення організації потоків біженців, визначення та захист їх прав. Країни-учасниці погоджуються зменшувати тиск на країни з великою кількістю мігрантів та сприяти інтеграції цих людей у суспільство.

До слова, у листопаді 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала помилки в міграційній політиці Німеччини.