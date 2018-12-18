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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      У Бельгії відбувся протест через незгоду з міграційним пактом ООН

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      Протест у Бельгії
      Протест у Бельгії / tsn.ua

      10 грудня в Марракеші відбулося підписання Всесвітнього пакту за безпечну, впорядковану та регульовану міграцію. Документ підписали понад 160 країн, зокрема Бельгія. Через незгоду з угодою у Брюсселі організували акцію протесту, яка отримала назву "Марш проти Марракеша".

      Протест організували крайні праві фламандські партії. 

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      Їх представники висловили побоювання, що підписання пакту може призвести до збільшення кількості мігрантів у Бельгії.

      Частина демонстрантів влаштували сутички, тож поліції довелося застосувати водомети та сльозогінний газ.

      Сутички у Бельгії
      Демонстрація у Бельгії

      Всього у протестах взяли участь приблизно 5,5 тисяч людей, понад 60 активістів арештовано.

      Протест у Бельгії
      Демонстрація у Бельгії

      У Брюсселі також відбулася демонстрація й прихильників пакту: у ній взяли участь приблизно тисяча осіб.

      У понеділок, 17 грудня, Генасамблея ООН остаточно затвердила міграційний пакт.

      Про що йдеться у міжнародному пакті ООН щодо міграції? 34-сторінковий договір про міграцію пояснює загальний підхід до міграції по всьому світу та містить 23 завдання, які спрямовані на покращення організації потоків біженців, визначення та захист їх прав. Країни-учасниці погоджуються зменшувати тиск на країни з великою кількістю мігрантів та сприяти інтеграції цих людей у суспільство.

      До слова, у листопаді 2018 року канцлер Німеччини Ангела Меркель визнала помилки в міграційній політиці Німеччини

      Теги: Генасамблея ООН ООН біженці Бельгія протести
      Джерело: 24 Канал
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