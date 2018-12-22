Правительство Италии запретило более 300 спасенным беженцам въезд в страну
Министр внутренних дел Италии Матео Сальвини заявил, что Италия не пустит на свою территорию более 300 беженцев, спасенных Испаской гуманитарной организацией Pro Activa Open Arms в Средиземном море.
Об этом он сообщил в своем Twitter.
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Мой ответ однозначен: порты Италии закрыты. Для торговцев людьми и их помощников все кончилось,
– написал Сальвини.
Издание DW сообщило, что представители испанской гуманитарной организации Pro Activa Open Arms в субботу спасли более 300 нелегальных мигрантов в Средиземном море. Среди этих людей есть беременные женщины и роженица с младенцем. Женщину вместе с ребенком доставили вертолетом на Мальту.
"В Pro Activa Open Arms заявили, что все порты региона отказываются принимать беженцев, а Мальта отказалась предоставить кораблю со спасенными продукты", – говорится в сообщении.
Отметим, что согласно данным ООН, с начала 2018 года в Средиземном море погибли более 1300 человек, которые пытались бежать из Ливии в Италию или Мальты на лодках.
Напомним, что 28 октября Испанская спасательная служба в водах между Испанией и побережьем Северной Африки спасла более 350 мигрантов.
Добавим, что в конце августа Италия обратилась к странам-членам Европейского Союза с призывом открыть порты для приема мигрантов, оставшихся в Средиземном море. Ранее испанский порт Валенсия согласился принять 629 беженцев из корабля Aquarius, которых не пустили в Италию и Мальты. Власти Испании заявила, что сделали это, чтобы избежать гуманитарной катастрофы.