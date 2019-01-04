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      Какая страна ЕС приняла больше всего мигрантов из Африки: ответ ООН

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      Испания приняла больше всего мигрантов из Африки в 2018 году
      Испания приняла больше всего мигрантов из Африки в 2018 году / Фото из открытых источников

      Испания в прошлом году приняла более 55 тысяч африканских мигрантов и беженцев. Таким образом страна стала главным пунктом назначения для искателей убежища, которые в прошлом году пересекли Средиземное море, чтобы попасть в Европу.

      Об этом свидетельствуют данные Управления ООН по вопросам миграции, сообщает Euractiv.

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      Так, в 2018 году в Испании зарегистрировали 55 756 мигрантов и беженцев из Северной Африки.

      В то же время Италия под руководством антиммиграционного правительства резко сократила число прибывших в прошлом году до 23 371 человеку. Это составляет примерно одну пятую от числа мигрантов в 2017 году, когда 119 369 человек пересекли границу из Ливии.

      К слову, в целом в прошлом году 113 145 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морем.

      Напомним, 19 декабря в американском Нью-Йорке участники Генеральной ассамблеи ООН большинством голосов приняли Пакт о беженцах. Документ в целом одобрили 152 государства, в то же время 5 стран (Венгрия, Израиль, Польша, Чехия и Соединенные Штаты) выступили против и еще двенадцать членов ООН, в частности, Австрия, Австралия, Болгария, Италия и Швейцария, воздержались.

      Теги: Новости Украины Новости политики Африка беженцы
      Источник: 24 Канал
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