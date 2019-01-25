В аэропорту "Борисполь" дерзкий мигрант напал на пограничника: видео

Мигрант из Марокко пытался нелегально попасть в Украину, однако пограничники отказали ему в пересечении госграницы, поскольку молодой человек не смог подтвердить цель своего путешествия. Из-за этого марокканец стал вести себя агрессивно и напал на работника Госпогранслужбы.

26-летний иностранец прилетел рейсом из Стамбула.

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Он заявил пограничникам, что следует на территорию нашего государства по программе обмена. Якобы он должен был учить украинских детей английскому и еще одному языку, однако сам владел английским довольно плохо. Также марокканец не имел необходимого финансового обеспечения, что определено украинским законодательством для иностранцев.

После соответствующей проверки, пограничники отказали молодому человеку в пересечении государственной границы, из-за чего он начал вести себя агрессивно и напал на работника Госпогранслужбы.

Смотрите видео дерзкого нападения марокканца на пограничника:

Гражданина Марокко задержали и привлекли к административной ответственности. В результате иностранцу запретили въезд в Украину сроком на 3 года и вернули рейсом в Стамбул.

Сколько беженцев нелегально прибыли в Европу морем?

В 2018 году 113 145 мигрантов и беженцев прибыли в Европу морем.



Испания в прошлом году приняла более 55 тысяч африканских мигрантов и беженцев. Таким образом страна стала главным пунктом назначения для искателей убежища, которые в прошлом году пересекли Средиземное море, чтобы попасть в Европу. Зато Италия под руководством антииммиграционного правительства резко сократила число прибывших в прошлом году до 23 371 человек. Это составляет примерно одну пятую от числа мигрантов в 2017 году, когда 119 369 человек пересекли границу из Ливии.



К слову, Украина за 2018 год отказала во въезде на территорию почти 4650 потенциальным нелегальным мигрантам, более 100 из которых граждане Марокко.