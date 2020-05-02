На въезде в курортную Кирилловку установили КПП: фото

Из-за эпидемии коронавируса в Запорожской области на майские праздники усилили карантинные ограничения. В частности, на путях, которые ведут к побережью Азовского моря, установили дополнительные контрольно-пропускные посты.

Есть четкий механизм осуществления проезда через КПП транспортом, сообщили в полиции, пишет "Укринформ".

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Всем водителям измеряем температуру, проверяем документы и вносим информацию (номер авто, фамилию водителя и время въезда в поселок) в специальный журнал,

– рассказал полицейский.

По информации правоохранителей, в Кирилловку сейчас въезжают местные жители. А также руководители и работники баз отдыха, которые расположены на побережье.

Относительно 1 мая, то дорога в курортный поселок была пустой. Отдыхающих не было.

На въезде в курортную Кирилловку установили КПП

На въезде в курортную Кирилловку установили КПП: смотрите карту

Важно! Дополнительные КПП работают с 8:00 30 апреля до 8:00 4 мая. А также с 8:00 8 мая до 23:59 11 мая. Их установили, чтобы не допустить въезда без необходимости людей из других районов и областей.

К слову, по состоянию на 2 мая в области зарегистрировано 267 случаев заболевания COVID-19.