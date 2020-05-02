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      На въезде в курортную Кирилловку установили КПП: фото

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      На въезде в курортную Кирилловку установили КПП
      На въезде в курортную Кирилловку установили КПП / ukrinform.ua

      Из-за эпидемии коронавируса в Запорожской области на майские праздники усилили карантинные ограничения. В частности, на путях, которые ведут к побережью Азовского моря, установили дополнительные контрольно-пропускные посты.

      Есть четкий механизм осуществления проезда через КПП транспортом, сообщили в полиции, пишет "Укринформ".

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      Всем водителям измеряем температуру, проверяем документы и вносим информацию (номер авто, фамилию водителя и время въезда в поселок) в специальный журнал,
      – рассказал полицейский.

      По информации правоохранителей, в Кирилловку сейчас въезжают местные жители. А также руководители и работники баз отдыха, которые расположены на побережье.

      Относительно 1 мая, то дорога в курортный поселок была пустой. Отдыхающих не было.

      На въезде в курортную Кирилловку установили КПП

      На въезде в курортную Кирилловку установили КПП: смотрите карту

      Важно! Дополнительные КПП работают с 8:00 30 апреля до 8:00 4 мая. А также с 8:00 8 мая до 23:59 11 мая. Их установили, чтобы не допустить въезда без необходимости людей из других районов и областей.

      К слову, по состоянию на 2 мая в области зарегистрировано 267 случаев заболевания COVID-19.

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Путешествия Новости Запорожья
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