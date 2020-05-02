На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП: фото

Через епідемію коронавірусу в Запорізькій області на травневі свята посилили карантинні обмеження. Зокрема на шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря, встановили додаткові контрольно-пропускні пости.

Є чіткий механізм здійснення проїзду через КПП транспортом, повідомили у поліції, пише "Укрінформ".

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Усім водіям вимірюємо температуру, перевіряємо документи та вносимо інформацію (номер авто, прізвище водія та час в'їзду до селища) до спеціального журналу,

– розповів поліцейський.

За інформацією правоохоронців, до Кирилівки наразі в'їжджають місцеві мешканці. А також керівники та робітники баз відпочинку, які розташовані на узбережжі.

Щодо 1 травня, то дорога до курортного селища була пустою. Відпочивальників не було.

На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП

На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП: дивіться карту

Важливо! Додаткові КПП працюють з 8:00 30 квітня до 8:00 4 травня. А також з 8:00 8 травня до 23:59 11 травня. Їх встановили, аби не допустити в’їзду без нагальної потреби людей з інших районів та областей.

До слова, станом на 2 травня в області зареєстровано 267 випадків захворювання на COVID-19.