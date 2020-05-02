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      На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП: фото

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      На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП
      На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП / ukrinform.ua

      Через епідемію коронавірусу в Запорізькій області на травневі свята посилили карантинні обмеження. Зокрема на шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря, встановили додаткові контрольно-пропускні пости.

      Є чіткий механізм здійснення проїзду через КПП транспортом, повідомили у поліції, пише "Укрінформ".

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      Усім водіям вимірюємо температуру, перевіряємо документи та вносимо інформацію (номер авто, прізвище водія та час в'їзду до селища) до спеціального журналу,
      – розповів поліцейський.

      За інформацією правоохоронців, до Кирилівки наразі в'їжджають місцеві мешканці. А також керівники та робітники баз відпочинку, які розташовані на узбережжі.

      Щодо 1 травня, то дорога до курортного селища була пустою. Відпочивальників не було.

      На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП

      На в’їзді до курортної Кирилівки встановили КПП: дивіться карту

      Важливо! Додаткові КПП працюють з 8:00 30 квітня до 8:00 4 травня. А також з 8:00 8 травня до 23:59 11 травня. Їх встановили, аби не допустити в’їзду без нагальної потреби людей з інших районів та областей.

      До слова, станом на 2 травня в області зареєстровано 267 випадків захворювання на COVID-19.

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Подорожі Новини Запоріжжя
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