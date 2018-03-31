На въезде в Украину из Польши стоят в очереди сотни автомобилей

Госпогранслужба сообщает, что накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.

Об этом говорится на сайте Госпогранслужбы.

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Это связано с тем, что значительное количество граждан Украины, кто работал за границей или находился за пределами страны с целью обучения, возвращаются на пасхальные праздники домой,

– разъясняют пограничники.

По состоянию на 11 часов 31 марта перед пунктом пропуска "Ягодин" накопилось около 600 транспортных средств на въезд в Украину. А перед пунктами пропуска "Шегини" и "Краковец" в очереди стоят примерно по 300 легковых автомобилей.

Отмечается, что с украинской стороны очередей нет во всех пунктах пропуска.

Путешествующих призвали планировать поездки и уточнять данные о ситуации на основных пунктах пропуска на сайтах ГПСУ и Польши.