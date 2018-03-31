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Немец на велосипеде, но без загранпаспорта, хотел пробраться в Украину

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Немец на велосипеде, но без загранпаспорта, хотел пробраться в Украину
Немец на велосипеде, но без загранпаспорта, хотел пробраться в Украину / фото Гопогранслужбы

В сотрудничестве с польскими коллегами пограничники Мостиского отряда задержали немца, который пытался попасть в Украину вне пункта пропуска. Он хотел осуществить туристическую поездку в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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30 марта представители Пограничной Стражи Польши проинформировали пограничников отдела "Смильныця" Мостиского отряда про не пропуск в Украину гражданина Германии, который ехал без загранпаспорта. Также они сообщили, что несмотря на отсутствие всех документов, которые позволяют пересекать границу, немец планирует пробраться в Украину вне пункта пропуска "Смильныца".

После принятых дополнительных мер по охране государственной границы, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили мужчину на окраине населенного пункта Старява Львовской области. При себе 30-летний мужчина имел внутренний паспорт гражданина Германии. Впоследствии выяснилось, что иностранец на велосипеде планировал осуществить туристическую поездку в Одессу,
– отмечают в Госпогранслужбе.

Велосипедиста-нарушителя задержали для выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Теги: Новости Украины Госпогранслужба
Источник: 24 Канал
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