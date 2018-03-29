Украинец придумал способ, как быстрее попасть в Россию: фотофакт

Пограничники Харьковского отряда задержали "путешественника", который пытался попасть в Российскую Федерацию в пустом товарном вагоне грузового поезда.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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При осмотре грузового поезда сообщением "Купянск – Сортировочный – Валуйки" в пункте контроля для железнодорожного сообщения "Купянск – Сортировочный" пограничники заметили мужчину. Он находился в одном из вагонов поезда.

Спрятавшись в пустом вагоне, наш соотечественник, 1995 года рождения, пытался незаконно пересечь государственную границу, но был задержан пограничным нарядом,

– говорится в сообщении.

Мужчина заверил, что таким образом он пытался быстрее попасть на территорию Российской Федерации.

На гражданина Украины составили материалы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы. Его дальнейшую судьбу решит суд.



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