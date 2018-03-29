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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Українець вигадав спосіб, як швидше потрапити до Росії: фотофакт

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Українець вигадав спосіб, як швидше потрапити до Росії
Українець вигадав спосіб, як швидше потрапити до Росії / Фото з вільних джерел

Прикордонники Харківського загону затримали "мандрівника", який намагався потрапити до Російської Федерації у порожньому товарному вагоні вантажного поїзда.

Про це інформує Держприкордонслужба.

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Під час огляду вантажного поїзда сполученням "Куп’янськ – Сортувальний – Валуйки" в пункті контролю для залізничного сполучення "Куп’янськ – Сортувальний" прикордонники помітили чоловіка. Він перебував в одному з вагонів потяга.

Заховавшись у порожньому вагоні, наш співвітчизник, 1995 року народження, намагався незаконно перетнути державний кордон, але був затриманий прикордонним нарядом,
– йдеться у повідомленні.

Чоловік запевнив, що таким чином він намагався швидше потрапити на територію Російської Федерації.

На громадянина України склали матеріали про адмінправопорушення за спробу незаконного перетину кордону. Його подальшу долю вирішить суд.

Українець вигадав спосіб, як швидше потрапити до Росії
Українець вигадав спосіб, як швидше потрапити до Росії

Українець вигадав спосіб, як швидше потрапити до Росії
Українець вигадав спосіб, як швидше потрапити до Росії

Нагадаємо, корабель морської охорони Держприкордонслужби в частині українських вод Азовського моря затримав риболовецьке судно-порушник під прапором РФ. На борту перебував екіпаж з 10 осіб.

Теги: Новини України Новини Росії Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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