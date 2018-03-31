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Німець на велосипеді, але без закордонного паспорта, хотів пробратися в Україну

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Німець на велосипеді, але без закордонного паспорта, хотів пробратися в Україну
Німець на велосипеді, але без закордонного паспорта, хотів пробратися в Україну / фото Держприкордонслужби

У співпраці з польськими колегами прикордонники Мостиського загону затримали німця, який намагався потрапити в Україну поза пунктом пропуску. Він хотів здійснити туристичну подорож до Одеси.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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30 березня представники Прикордонної Варти Республіки Польща поінформували прикордонників відділу "Смільниця" Мостиського загону про не пропуск в Україну громадянина Німеччини, який їхав без закордонного паспорта. Також вони повідомили, що незважаючи на відсутність всіх документів, які дозволяють перетинати кордон, німець планує пробратися в Україну за межами пункту пропуску "Смільниця".

Після вжитих додаткових заходів для охорони державного кордону, співробітники Держприкордонслужби виявили чоловіка на околиці населеного пункту Старява, що на Львівщині. При собі 30-річний чоловік мав внутрішній паспорт громадянина Німеччини. Згодом з’ясувалося, що іноземець на велосипеді планував здійснити туристичну подорож до Одеси,
– зазначають у Держприкордонслужбі.

Велосипедиста-порушника затримали для з'ясування всіх обставин правопорушення.

Теги: Новини України Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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