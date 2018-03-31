На в'їзді в Україну з Польщі стоять в черзі сотні автомобілів

Держприкордонслужба повідомляє, що напередодні Великодня у пунктах попуску на в'їзд в Україну почали утворюватися черги з автомобілів, особливо на українсько-польському кордоні.

Про це йдеться на сайті Держприкордонслужби.

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Це пов'язано з тим, що значна кількість громадян України, хто працював за кордоном або перебував за межами країни з метою навчання, повертаюся на пасхальні свята додому,

– роз'яснюють прикордонники.

Станом на 11 годину 31 березня перед пунктом пропуску "Ягодин" накопичилось близько 600 транспортних засобів на в'їзд в Україну. А перед пунктами пропуску "Шегині" та "Краковець" у черзі стоять приблизно по 300 легкових автомобілів.

Зазначається, що з української сторони черг немає в усіх пунктах пропуску.

Подорожуючих закликали планувати поїздки та уточнювати дані про ситуацію на основних пунктах пропуску на сайтах ДПСУ та Польщі.