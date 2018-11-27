На входе в Керченский пролив более недели простаивают украинские суда
20 украинских судов ожидают прохода через Керченский пролив, некоторые – более 11 дней.
Об этом сообщает Мариупольский морской торговый порт в Facebook.
Так, по состоянию на 13:00 27 ноября на входе в Керчь-Еникальский канал осмотра и прохода ожидают 13 судов, следующих в Мариупольский порт, некоторые простаивают уже более 11 суток.
На выходе из Азовского моря в канал стоят 7 судов, которые были загружены в Мариупольском порту.
Согласно информации порта, он работает в штатном режиме – на 3-4 причалах продолжается строительство зернового терминала, на загрузке находятся три судна. Они готовятся выйти в Испанию и Великобританию.
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Источник: 24 Канал
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