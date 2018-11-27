На вході у Керченську протоку понад тиждень простоюють українські судна

20 українських суден очікують проходу через Керченську протоку, деякі – понад 11 днів.

Про це повідомляє Маріупольський морський торговельний порт у Facebook.

Так, станом на 13:00 27 листопада на вході в Керч-Єнікальський канал огляду і проходу очікують 13 суден, що прямують в Маріупольський порт, деякі простоюють вже понад 11 діб.

На виході з Азовського моря в канал стоять 7 суден, що були завантажені в Маріупольському порту.

Згідно з інформацією порту, він працює у штатному режимі – на 3-4 причалах триває спорудження зернового терміналу, на завантаженні перебувають три судна. Вони готуються вийти до Іспанії та Великої Британії.

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